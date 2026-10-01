Пройдёшь тропами заказника, делая остановки у нескольких живописных озёр, окружённых светлым зеленомошным сосновым лесом. Выйдешь к излучине реки Луга и видовой площадке на ней. Маршрут кольцевой, частично проходит по экотропе Лесные дали, поэтому в пути не будет буреломных участков и брода. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; — 914+100 рублей на проезд (электричка +автобус). Одевайся удобно и по погоде, так, чтобы можно было снять или надеть дополнительный слой одежды. Обувь должна быть закрытая и влагозащищенная, которую не жалко испачкать в походе. В любую погоду осенью бери с собой дождевики. Обязательно надевай/бери с собой шапку, шарф или бафф, надевай перчатки.