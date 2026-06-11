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Келлие-Нуйала: лесные озёра, финские доты, руины VT-линии

Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6

Начало:

Завершение:

1390₽
Возраст 14+

Про событие

Отправишься в озёрный поход по адаптированному под осеннее время маршруту Келлие-Нуйала. Маршрут на комфортные 19 км — достаточно, чтобы нагуляться и не устать; Время возвращения к электричке до темноты; В это время года в хвойном лесу зелено как летом, в лиственной части всё ещё можно встретить яркие деревья. В пути будут встречаться большие и маленькие, живописные лесные озёра Карельского перешейка: Осиновское, Малое Щучье и Щучье (Чёрное). Будут переходы по мостикам, тропам и дорогам леса, осмотр финских дотов и руин VT-линии. Расходы: — 1390 рублей участие в походе; — 523 рубля на дорогу Одевайся удобно и по погоде, так, чтобы можно было снять или надеть дополнительный слой одежды. Обувь должна быть закрытая и влагозащищенная, которую не жалко испачкать в походе. В любую погоду осенью бери с собой дождевики. Обязательно надевай/бери с собой шапку, шарф или бафф, надевай перчатки.

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