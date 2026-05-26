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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Фестивали, которые меняют культуру и экономику региона

Онлайн

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Открытый вебинар Городского университета 2.0 с ведущими фестивальными продюсерами России.

Кураторы масштабных фестивалей поделятся своими откровениями и советами по организации и продвижению событий.

В программе:

  • Метрики успеха фестиваля: как измерить то, что нельзя потрогать
  • Как событие становится точкой притяжения для тысяч людей
  • Реальные кейсы: ошибки, бюджеты, работа с командой
  • Инструменты управления фестивалем: от идеи до пост-релиза

Спикеры:

Андрей Тубольцев — продюсер фестиваля INTERVALS, CEO студии Dreamlaser.

Антон Кочуркин — куратор «Архстояния», архитектор арт-парка «Никола-Ленивец».

Ольга Аршанская — директор фестиваля «Ночь света» в Гатчине.

Участие бесплатное, обязательна регистрация по ссылке

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