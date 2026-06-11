Энтропия молекулярного котангенса
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Шоу, в котором комики ищут ответы на любые вопросы зрителей, используя не только науку, но и всё, что хотя бы отдаленно напоминает науку.
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