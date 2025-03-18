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Всюду Жизнь: Анри Бергсон до и после Делёза

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800₽
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Про событие

Долгое время пребывавший в (незаслуженном) историко-философском забвении, Анри Бергсон, философский классик и лауреат Нобелевской премии по литературе, был возвращен к жизни стараниями Жиля Делёза. Начиная с работы «Бергсонизм» и далее вплоть до своих знаменитых книг о кино Делёз использует Бергсона как важнейшую предтечу философского нео-витализма, достигшего в последние десятилетия невероятной влиятельности. В этой лекции ты проследишь важнейшие темы бергсоновской мысли — жизнь, память и длительность, критику и апологию кинематографа и прочее — отдельно и вместе с их переработкой в текстах Делёза. Лектор: Хаустов Дмитрий Станиславович - историк философии, литератор. Автор лекционных курсов, посвященных классической философии, философии постмодерна, а также отдельным фигурам из мира литературы. Автор книг, посвященных философии постмодерна, творчеству Ч. Буковски, Дж. Оруэлла, У. Берроза и др. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream

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