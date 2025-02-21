Владислав Житенев: «Что такое первобытное искусство?»
Онлайн
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700₽
Возраст 16+
Про событие
К какому именно времени относятся самые ранние образцы искусства и что они собой представляют? Было ли искусство до появления сапиенсов в Евразии (и когда они появились)? А чувство прекрасного? Есть ли основания говорить об эстетике в изображениях Ледникового периода и применим ли сам термин «искусство» к этой эпохе? На первой встрече обсудишь и вопрос о посещении музеев с коллекциями образцов палеолитического искусства. Лектор: Житенев Владислав Сергеевич - доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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