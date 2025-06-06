Лекция об арт-группе «Чингисхан». В 1990 году в Уфе появилась группа «Чингисхан». Откуда взялось такое название? Кто эти герои современного искусства и как они взаимодействовали внутри своего союза? Какие произведения они создавали тогда – на заре существования «Чингисхана» – и над чем работают сейчас? О группе «Чингисхан» и её художниках, об истории творческого союза в контексте современного искусства Башкортостана и России расскажет куратор выставки «Василь Ханнанов. Послание к…» Мария Филатова.