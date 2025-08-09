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Уездная ярмарка мастеров

парк Лога

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Фестивали

Про событие

Большой летний праздник ремёсел, природы и душевной атмосферы. Яблочный и Медовый Спас — в атмосфере ремесла, природы и вдохновения. На зелёных аллеях парка снова раскинутся ремесленные ряды. Здесь, среди старинных построек и живой природы, ты сможешь: — Выбрать глиняную посуду, тканые пояса, деревянные игрушки увидеть, как рождаются вещи из глины, дерева, льна пообщаться с мастерами — Поучаствовать в мастер-классах — Потанцевать под фольклор, поиграть с детьми — Сделать снимки у фотозон — Принять участие в лотерее с оригинальными призами от мастеров Атмосфера Спасов — особенная. Это время благодарности и щедроты. Именно таким видят организаторы ярмарки этот праздник: тёплым, светлым, полным вдохновения и человеческого тепла.

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