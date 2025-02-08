Искусство, дизайн, ремесло. Сколько вопросов, дискуссий, сравнений и споров вызывают эти понятия. Как отличается каждое из них, и может ли быть дело только в перспективе смотрящего и изучающего? Есть ли на самом деле разница между искусством и дизайном, художником и дизайнером? Ты посмотришь на эти явления комплексно, не пытаясь разделять, а наоборот собирая в единую историю. Проследишь путь развития искусства и ремесла из Средневековья в Современность. Познакомишься с авторами, художниками, дизайнерами, архитекторами, которые решили не выбирать для себя единое поле действия, но творят и как свободные художники и создают функциональные объекты и проекты для общества. На практической части занятия создашь собственные дизайн проект, основывая его на произведениях искусства из презентации. Из материалов понадобится: – бумага или скетчбук, – карандаши, маркеры и линеры . На занятии познакомишься Digital коллажом, получишь ссылку на удобное приложение для быстрой и эффективной работы.