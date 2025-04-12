Будешь рисовать, клеить коллажи и просто приятно проводить время. А ещё — организаторы задумали игровую активность (о ней в конце описания). На каждую встречу скетчклуб выбирает тему или формат, но всегда оставляет пространство для свободного творчества. Тебя обеспечат всем необходимым: материалами для творчества, чаем и уютной атмосферой. На этот раз придумали и игроваую активность: каждый придумает одну-две фразы или темы для рисунков, их свернут в бумажки и бросят в волшебную кастрюлю. После всё перемешают — и каждый вытянет что-то наугад. Можно один раз заменить тему, если совсем не идёт. А потом — просто рисуй, как чувствуется, сколько хочется. В финале будешь угадывать, что за тема попалась каждому, а потом раскроешь авторов: и рисунка, и идеи!