Чудесную мельницу велит сковать хозяйка того света — Похъелы. Почему источники магических знаний, волшебного богатства и сказочные невесты оказываются на том свете? Шаманский дар и добывание сокровищ с того света: божественные старцы — Вяйнямейнен и Один. Лектор: Петрухин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела истории Средних веков Института славяноведения Российской академии наук, профессор Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики».