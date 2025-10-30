ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Сахаджа йога медитация

улица Воровского, 17с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Практика сахаджа-медитации, благодаря которой ты сможешь выйти за рамки ментальной, эмоциональной и физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врождённый, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рождённый с тобой союз». Мероприятие проходит в пространстве «Meditate.rnd». Занятие бесплатное, регистрация обязательна.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста