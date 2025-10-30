Практика сахаджа-медитации, благодаря которой ты сможешь выйти за рамки ментальной, эмоциональной и физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врождённый, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рождённый с тобой союз». Мероприятие проходит в пространстве «Meditate.rnd». Занятие бесплатное, регистрация обязательна.