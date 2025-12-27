Эта встреча создана для того, чтобы вернуть тебе твои победы и ценность прожитых моментов года. Ты будешь учиться признавать собственный путь — без обесценивания, сравнения и вечного «можно было лучше». И разберёшься с тем как войти в новый год как в новую главу твоей жизни, а не продолжать писать прошлый неудачный сценарий. Что тебя ждёт: — Выделишь свои реальные достижения, которые ты мог(ла) не замечать — Поймёшь, что стоит отпустить, чтобы не тащить это в новый год — Зафиксируешь то, что сработало, стало твоей опорой и что можно взять с собой — Определишь эмоциональную точку, и свою готовность с которой действительно можно начать сначала — На встрече очертишь бережный план/стратегию своего роста в разных сферах жизни, основываясь на твоем текущем прогрессе, а не перфекционизме На встрече будут уходить от постоянного сравнения с чужими результатами, чтобы принять значимость своих успехов и учиться видеть улучшения даже там, где хотелось опустить руки. Ты заслужил(а) отдых, похвалу, ощущение праздника и сделал(а) больше чем ты думаешь на самом деле, но чтобы это увидеть нужно оказаться в нужном месте в нужное время. После оплаты ссылка на мероприятие придёт в Telegram, WhatsApp или на указанную почту — пожалуйста, указывай актуальные данные.