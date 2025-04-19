Психологическая-онлайн группа для тех, кто хочет исследовать тему одиночества. Тебе подойдёт, если: - непросто испытывать одиночество, - есть запрос на нехватку друзей или отношений, - ощущаешь субъективное одиночество, несмотря на наличие людей рядом. На группе участники будут разбираться, с чем может быть связано чувство одиночества, узнавать, каким оно бывает, и выполнять упражнения, которые помогут обнаружить его причины. Для участия в группе необходимо пройти интервью (бесплатно, ~15 минут), на котором ты познакомишься с ведущей, определишь цели и сможешь задать вопросы. Встреча пройдет с 13 до 15 по мск. Ведущая: Виктория Моисеева, экзистенциальный психолог.