Переменная облачность
CULTURE, проспект Чехова, 56/37
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600₽
Возраст 0+
Выставки
Про событие
В пространстве представлены работы пяти современных художниц, которые отразили в своих работах личность женщины, исследуя её непрерывную жизненную трансформацию. Режим работы: ПН-ВС 11:00 - 19:00
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