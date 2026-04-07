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Переменная облачность

CULTURE, проспект Чехова, 56/37

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600₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

В пространстве представлены работы пяти современных художниц, которые отразили в своих работах личность женщины, исследуя её непрерывную жизненную трансформацию. Режим работы: ПН-ВС 11:00 - 19:00

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