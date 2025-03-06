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  1. Ростов-на-Дону
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Одобряемые, но разрушительные: зависимость от работы, спорта, идеалов

Онлайн

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

В современном мире зависимость – это не только алкоголь или наркотики. Есть зависимости, которые вызывают восхищение: трудоголизм, фанатичная преданность спорту, стремление к совершенству. Однако за внешними достижениями часто скрываются тревога, страх недостаточности и невозможность расслабиться. На вебинаре обсудишь: - Как распознать зависимость от работы, спорта, идеалов; - Почему общество поощряет эти зависимости; - Трудоголизм: когда работа становится смыслом жизни; - Фитнес-зависимость; - Перфекционизм: стремление к идеалу. Ведущая Лунёва Анна Владимировна — практикующий психолог, Действительный Член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, специалист по детской и подростковой психо-нейрокорекции.

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