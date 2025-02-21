Если тебе хочется общения, но ты не знаешь где искать людей и как познакомиться – этот нетворкинг прекрасный вариант. Мероприятие проводит психолог, поэтому ты сможешь узнать больше не только о других, но и о себе. Человек познает себя через другого. И коммуникация с людьми – важная часть ментального здоровья. В настоящее время, люди редко смотрят друг на друга в общественных местах, незнакомцы сидящие рядом почти не заводят разговоров, работа перешла на удалёнку и вообще, времени мало на поиск подходящего в контакте человека. Время это исправить! На часовом мероприятии ты узнаешь, как незнакомцы воспринимают тебя, приобретёшь новые связи с людьми, а также получишь положительные эмоции от общения. В процессе мероприятия можно выбрать, с кем хочешь увидеться очно и если это взаимный мэтч, то двигайся навстречу живому общению! Важно: для очного общения нужно находиться в Москве или области.