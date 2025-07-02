Сахаджа-йога медитация
БЦ Купеческий двор, Социалистическая ул., д. 74, левая башня (левый лифт), 11 этаж, офис 1104
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Практика медитации, которая позволит выйти за рамки ментальной, эмоциональной, физической деятельности и почувствовать настоящего себя. Новые даты: 2 июля в 19:00 23 июля в 19:00 На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Занятие бесплатное, регистрация обязательна.
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