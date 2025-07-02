Практика медитации, которая позволит выйти за рамки ментальной, эмоциональной, физической деятельности и почувствовать настоящего себя. Новые даты: 2 июля в 19:00 23 июля в 19:00 На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Занятие бесплатное, регистрация обязательна.