Медитация на природе, где ты сможешь насладиться индийским инструментом и получить спокойствие, вдохновение и новые впечатления. Медитация — это инструмент, который реально можно забрать в свою жизнь, в свою ежедневную практику. Данная практика проводится по методу сахаджа йоги, который направлен на установление спокойствия, улучшение нашего внимания и увеличения внутреннего ресурса. Занятие бесплатное, регистрация обязательна. Приезжай заранее: парковка (лучшие брать такси или общественный транспорт) и путь к месту медитации займёт время.