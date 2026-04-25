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  1. Ростов-на-Дону
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Медитация под живую музыку

переулок Ботанический Спуск, 7

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Медитация на природе, где ты сможешь насладиться индийским инструментом и получить спокойствие, вдохновение и новые впечатления. Медитация — это инструмент, который реально можно забрать в свою жизнь, в свою ежедневную практику. Данная практика проводится по методу сахаджа йоги, который направлен на установление спокойствия, улучшение нашего внимания и увеличения внутреннего ресурса. Занятие бесплатное, регистрация обязательна. Приезжай заранее: парковка (лучшие брать такси или общественный транспорт) и путь к месту медитации займёт время.

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