Сериал знакомит с историями трёх разных женщин, объединенных двумя вещами: каждая из них владела одним и тем же особняком в разные периоды времени. Каждая из них столкнулась с изменой. В каждом браке неверность становится точкой отсчёта событий. Событий, которые рано или поздно приводят к убийствам… Ведущая киноклуба 28 марта: Ангелина Чугуева, председатель Ассоциации «Соль». Системный семейный психотерапевт, парный схема-терапевт, игропрактик, автор психологических игр. Участие в киноклубе бесплатное, донаты приветствуются. Во время киноклуба будет вестись запись, которая позже будет выложена в социальные сети ассоциации, поэтому, если хочешь поделиться чем-то личным и не хочешь, чтобы эта информация попала в публичный доступ, попроси, пожалуйста, ведущих своевременно выключить запись.