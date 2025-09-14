Онлайн-конференция, на которой 4 эксперта клиент-центрированных расстановок и системной психотерапии разберут любовь по кирпичикам: от сценариев и моделей отношений до исцеляющей силы партнёрства. Ты узнаешь: — Как астрология объясняет «поломки» в отношениях — и какие 5 ключевых точек в твоей карте отвечают за близость, брак и сексуальность; — Как сценарии рода и детские модели влияют на твой выбор партнёра и как перейти от неосознанных шаблонов к осознанным отношениям; — Почему любовь и секс иногда существуют отдельно — и как найти баланс между страстью, доверием и мифами, которые навязаны обществом и окружением; — Можно ли исцелить старые раны через любовь — и как превратить травмы привязанности в силу для здоровых отношений. В программе следующие мастер-классы: — Бурняшев Михаил «Сценарии и модели отношений в паре» — Лексина Вероника «Астрологическая архитектура отношений» — Мартьянова Людмила «Исцеляющая или травмирующая любовь в паре. Или почему хорошие люди тоже разводятся?» — Лебедев Артём «Любовь и секс. Вместе или порознь» Кому может быть интересна конференция: — Для тех, кто устал от одних и тех же сценариев – если отношения раз за разом дают трещину, но непонятно, почему; — Для пар, где есть любовь, но не хватает лёгкости – или наоборот, хочется больше глубины и доверия; — Для тех, кто пока одинок, но мечтает о близких отношениях – без ошибок, которые мешают счастью; — Для всех, кто верит: любовь можно понять, развить и сохранить – если знать, как она устроена. Условия участия: — Онлайн (платформа Zoom) — Обязательно присутствовать с включенной камерой, в случае, если камера отключена – организатор оставляет за собой право отключить участника от конференции. Записаться можно по телефону.