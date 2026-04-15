ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Как получить удовольствие от жизни и близости

Онлайн

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Поговорят о том, что нас объединяет — про тело, контроль и про то, что происходит, когда его наконец отпускаешь. Живой разговор двух людей, которые работают с одной темой с разных сторон. Марина — телесно-ориентированный терапевт, стилист и организатор путешествий. Много лет работает с телом и хорошо знает, как гиперконтроль живёт в мышцах, в осанке, в том, как человек дышит. Узнать о практике — https://t.me/Shibari_mebot https://t.me/shibari_me Ссылку опубликуют в ТГ 15-го апреля: https://t.me/shibari_me

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста