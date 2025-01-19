Хатха-Йога — одна из древнейших систем саморазвития, известных на нашей планете. Это и морально-этические установки, предписывающие наилучшую модель поведения и по отношению к себе, и по отношению к обществу. Это и работа с телом, приносящая оздоровление, силу, гибкость, выносливость. Это и дыхательные техники, позволяющие повысить общий энергетический потенциал человека. Это и медитация — методы развития, тренировки и дисциплинирования ума. Нидра — это медитация под поющие чаши. Занятие проводит Александр Исаев. — Опыт преподавания йоги более 20 лет — Преподаватель Федерации Йоги России — Специалист по аюрведе, йогатерапии и психосоматике PSY 2.0 — Психолог-консультант, гештальт-терапевт — Ведущий семинаров, выездных йога-туров, тренингов с 2008 года.