Онлайн разговорный клуб на английском. Темой встречи клуба будет сон и сновидения (sleeping and dreaming). Не решаешься практиковать английский потому что недостаточно высокий уровень или маленький словарный запас? Не проблема. Приходи в разговорный клуб. Тему сообщают заранее и продумывают активности, которые подойдут разным уровням, чтобы каждый смог высказаться. А ещё после приобретения билета высылается список слов по теме и тренажёры в игровой форме. Так что если ты потренируешься заранее, то тебе будет проще. А если нет, не беда, так как список слов предоставляется на самом мероприятии. Уровни: А2, В1, B2. Мероприятие будет проводиться в онлайн формате на площадке Zoom. Покупка билетов через телеграм (нажимай на кнопку «купить билет»). После оплаты тебе придёт список слов и тренажёры + ссылка на конференцию в Zoom.