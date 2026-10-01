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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Эффективные инструменты и каналы продвижения событий в креативной сфере

Онлайн

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Открытая онлайн-встреча от Городского университета 2.0 с разбором трендов и кейсов 2026.

В программе:

  • Масштаб и концепт: продюсирование высокотехнологичных культурных проектов
  • Вирусный контент, инфлюенс-маркетинг, новые медиа и другие тренды 2026
  • «Карта друзей» фестиваля «Пелена» как стратегия взаимной выгоды
  • Привлечение зрителей событий в креативной сфере через крупные цифровые сервисы  

Спикеры:

Карина Колесникова — совладелица, соосновательница и идеолог digital-сервиса для знакомств и встреч «Кавёр».

Александра Мамулат — основательница коммуникационного агентства RTB Agency.Директор по маркетингу фестиваля медиаискусства «Пелена».

Участие бесплатное, обязательна регистрация.

Вебинар пройдет 13 октября 15:00 (МСК)

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Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

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