ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Дискуссия «Психоанализ, Бог и общество»

Онлайн

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

Кто-то из философов сказал, что ни одно общество, никогда не жило без Бога и не может жить без Бога. В 60-х годах прошлого столетия Филип Рифф, антрополог и культуролог, исследуя психоанализ с точки зрения этих наук, осторожно писал, что возможно психоанализ пришел на смену религии и называл наступающий век — веком терапии. Все знают, как относился к религии З. Фрейд. Его краткий вывод звучал так: «Религия — это детство человечества, из которого людям надо вырасти и стать зрелыми». Поэтому религия является уникальным обсессивным неврозом человечества и сейчас человечество находится в том возрасте, когда оно не нуждается ни в религии, ни в сказках. Великий философ начала 20 века Ханна Аренд после окончания Второй мировой войны написала, что Бог обществу необходим, а что думаешь ты? Приходи на дискуссию.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста