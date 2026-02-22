Интенсив с Максимом Странником Первый интенсив по осознанному телесному взаимодействию. Это пространство для исследования себя и другого через язык прикосновений — безопасно, бережно, осознанно. Что будет: • настройка на тело и заземление; • практика интуитивного контакта; • исследование личных границ; • техники осознанного прикосновения; • рефлексия и интеграция опыта. Важное о безопасности и комфорте: • чёткие правила взаимодействия (согласие, стоп-слова, уважение границ); • соблюдение гендерного баланса в группе для гармоничной атмосферы; • персональная обратная связь от ведущего; • возможность в любой момент скорректировать уровень участия. При оплате: До 20.02 — 1500р., парный— 2600р. До 22.02 — 1800р., парный — 3000р. Количество мест ограничено Запись в ТГ