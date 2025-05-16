«Врубель и его демоны» в формате оживших полотен, литографии Пабло Пикассо и зона современного искусства на выставке «Арт-Ростов». Самая масштабная выставка предметов искусства на Юге России. 300 художников и мастеров из разных регионов страны представят более 2 000 произведений живописи и графики, а также скульптур, фотографий, арт-объектов и инсталляций. Экспозиция «Арт-Ростова» займет 9 000 кв. м. выставочной площади. На выставке — художники, мастера и представители художественных галерей и музеев со всей России: Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов. По традиции, выставка будет состоять из трёх основных разделов: «Арт-салон», «Декоративно-прикладное искусство» и «Антикварный салон». «Арт-салон» представит тысячи работ живописи, графики, скульптуры, иконописи, художественные фотографии, оригинальные арт-объекты, креативные инсталляции, а также все необходимые атрибуты для творчества. Всего состоится около 80 мероприятий, в том числе концертная и развлекательная программа на сцене выставки. Время работы: 16-24 мая с 11.00 до 20.00 25 мая с 11.00 до 18.00