Летний вечер за творчеством в живописных садах Провинции. В мягком свете тёплого солнца, под открытым небом, среди зелени и тишины, ты познакомишься с техникой пастели и под чутким руководством художника создашь собственную работу. Мастер-класс подойдёт всем — и тем, кто давно мечтал начать, и тем, кто уже рисует. Вдохновение, лёгкость и новые открытия гарантированы. Все материалы предоставляются.