Арт-Пикник: рисовать легко
Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Летний вечер за творчеством в живописных садах Провинции. В мягком свете тёплого солнца, под открытым небом, среди зелени и тишины, ты познакомишься с техникой пастели и под чутким руководством художника создашь собственную работу. Мастер-класс подойдёт всем — и тем, кто давно мечтал начать, и тем, кто уже рисует. Вдохновение, лёгкость и новые открытия гарантированы. Все материалы предоставляются.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи