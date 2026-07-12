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  1. Ростов-на-Дону
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Арт-Пикник: рисовать легко

Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Летний вечер за творчеством в живописных садах Провинции. В мягком свете тёплого солнца, под открытым небом, среди зелени и тишины, ты познакомишься с техникой пастели и под чутким руководством художника создашь собственную работу. Мастер-класс подойдёт всем — и тем, кто давно мечтал начать, и тем, кто уже рисует. Вдохновение, лёгкость и новые открытия гарантированы. Все материалы предоставляются.

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