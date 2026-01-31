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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Английский онлайн клуб для девушек

Онлайн

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 21+
Мастер-классы

Про событие

Тема: New year — new version of me Почему идея «начать новую жизнь с 1 января» часто не работает — и чем её заменить. Поговоришь не про «стать лучше», а про быть честнее с собой, без давления и самокритики. Уровень языка: от A2 и выше (главное — говорить, даже если с ошибками). Об организаторе: Оля — дипломированный преподаватель английского языка с опытом более 10 лет и основательница офлайн разговорного клуба Speaking BARchik. Бережно направит беседу, поможет подобрать нужное слово и создаст по-настоящему тёплую, вдохновляющую атмосферу. Если будешь писать организатору в Telegram, упомяни, что пришла из приложения Кавёр Занятие начнётся в 14:00 по МСК

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