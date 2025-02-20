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Алексей Соловьёв: «Как общество достижений повлияло на внутреннюю жизнь современного человека»

Онлайн

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Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Алексей Соловьёв расскажет о том, как саморазвитие стало социальной нормой, и каким образом нарратив селф-хелп литературы и различные «психологические тренды» влияли на формирование внутренней жизни современного человека. Каким образом психологический словарь с одной стороны, и экономические реалии «рыночного общества» с другой, задают траектории того, как люди отвечают на вопросы о смысле жизни, ставят цели и выбирают стили жизни в эпоху «текучей современности». Лектор: Алексей Соловьёв — кандидат философских наук и автор книги «Эпоха выгорающих супергероев». Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream

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