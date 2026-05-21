Повтор вебинара от «Городского университета 2.0» на тему того, как экологические факторы влияют на организацию городских событий и пространств.

Что будет на вебинаре:

Влияние внешних и природных факторов на устойчивость и качество события.

Готовый чек-лист проверки локации: тень, вода, ветер, сезонные изменения.

Расчёт вместимости места и сохранение зелёной инфраструктуры после ивента.

Разбор примеров: рельеф как амфитеатр, лес как акустический буфер, тень и ветер для комфортных зон йоги и отдыха.

Почему сценарий встраивают в поведение среды, погодный план Б и расчёт устойчивости на 3 года.

Спикеры:

Ольга Максимова — эксперт по экосистемным услугам, автор системы «Зелёные КПЭ».

Надин Кулешова — сооснователь Центра капитализации наследия и основатель АНО «Город-Музей».

Участие бесплатное, обязательна регистрация

Повтор трансляции в 11:00 и 15:00 по мск