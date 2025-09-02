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Йога Онлайн

Онлайн

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99₽
Возраст 16+

Про событие

Занятия проходят каждый четверг в закрытом Telegram-канале «Йога для тела и души». Для получения доступа к пробному занятию нужно связаться с организатором по телефону: +7 (926) 988-08-89 Что даст тебе йога? — Больше энергии. Ты забудешь о постоянной усталости. Тело будет просыпаться с лёгкостью, а вечером тебя будет ждать спокойный, глубокий сон. — Лёгкость в движении. Йога укрепляет мышцы и суставы, делает тело гибким. Тебе будет легче наклоняться, ходить, подниматься по лестнице. — Спокойствие ума. Стресс, тревога, плохое настроение? Дыхательные практики и медитация помогут навести порядок в мыслях и отпустить переживания. — Здоровье в порядке. Улучшится работа сердца, дыхание станет глубже, кости крепче, а осанка — ровнее. — Занимайся в комфортной обстановке. Не нужно идти в зал, можно включить занятие дома. Никаких посторонних глаз, только ты и йога.

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Комментарии

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Логвинова Ирина
28 августа 2025, 23:43

Купила билет за 99р, а что смс ним делать не понятно... написано вв посте про канал в ТГ, а как найти его не понятно, название мало что даёт....

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Гриша
29 августа 2025, 10:42

унёс твой вопрос команде редакции, скоро вернёмся с ответом ;)

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Гриша
29 августа 2025, 14:13

Для получения доступа к пробному занятию нужно связаться с организатором по телефону: +7 (926) 988-08-89 . Спасибо тебе за обратную связь, дополнили описание. Если вдруг что-то пойдёт не так, то пиши еще ;)

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