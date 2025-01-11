На психологической онлайн-встрече ты сможешь обсудить с психологом: — как встреча со своей Тенью помогает добиваться поставленных целей; — почему без освоения неприятной стороны себя не получится приблизиться к жизни мечты. Психолог проведёт упражнение на определение личного пути к исполнению желаний (минимум коучинга, максимум юнгианской психологии). Для практики понадобятся листы А4, карандаши (или пастель) и ручка. Для записи необходимо написать организатору в тг.