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  1. Новосибирск
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Я и моя тень | Онлайн встреча с психологом

Онлайн

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 16+

Про событие

На психологической онлайн-встрече ты сможешь обсудить с психологом: — как встреча со своей Тенью помогает добиваться поставленных целей; — почему без освоения неприятной стороны себя не получится приблизиться к жизни мечты. Психолог проведёт упражнение на определение личного пути к исполнению желаний (минимум коучинга, максимум юнгианской психологии). Для практики понадобятся листы А4, карандаши (или пастель) и ручка. Для записи необходимо написать организатору в тг.

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