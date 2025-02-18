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Я — это Чужой: Философия космического ужаса
Онлайн
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800₽
Возраст 16+
Про событие
«Я — это Другой», «Ад — это Другие», «Желание — это желание Другого» — все эти и многие прочие крылатые выражения напоминают о той значимости, которую тема Другого имела в философии ХХ века и продолжает иметь до сих пор. Неслучайно обыгрывающие тему Другого произведения популярной культуры, такие как хоррор-франшиза «Чужой», родившаяся на стыке визионерских фантазмов художника Ханса Руди Гигера и режиссера Ридли Скотта, играли важнейшую роль в мысли многих современных философов (Жижек, Такер, Тригг). Своего пика этот философский интерес к Другому/Чужому достиг в рамках так называемых «тёмных теорий», которые концептуализировали тему космического ужаса, представленного произведениями Лавкрафта, фильмами серии «Чужой», карпентеровским «Нечто» и другими культурными артефактами, — к которым мы и обратимся в рамках этой лекции в попытке разобраться в (зловещей) природе этой вирусной философской одержимости Другим и Чужим, угрожающим и вместе с тем в самой этой угрозе определяющим человеческое хрупкое Я. Лектор: Хаустов Дмитрий Станиславович, историк философии, литератор. Автор лекционных курсов, посвященных классической философии, философии постмодерна, а также отдельным фигурам из мира литературы. Автор книг, посвященных философии постмодерна, творчеству Ч. Буковски, Дж. Оруэлла, У. Берроза и др. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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