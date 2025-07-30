Это встреча единомышленников, на которой можно проработать внутренние блоки, мешающие развитию и гармонии. В атмосфере спокойствия и доверия, каждый сможет поделиться своими переживаниями и получить поддержку. Легкость и расслабление: Кефир ассоциируется с чем-то легким и полезным, что помогает расслабиться и восстановить силы. Вечерняя медитация также направлена на снятие напряжения и обретение внутреннего покоя. Польза для тела и души: Кефир известен своими полезными свойствами для здоровья, а медитация способствует гармонии и душевному равновесию. Таким образом, название символизирует сочетание физического и духовного благополучия. Теплая атмосфера общения: «Вечерний кефир» создает образ уютной встречи, где участники могут собраться, поделиться своими мыслями и чувствами, а также поддержать друг друга в процессе проработки внутренних блоков. Непринужденность: Название вызывает ассоциации с чем-то домашним и непринужденным, что помогает создать комфортную обстановку для открытого общения и самовыражения. Ведущая: Александрия Садофьева — практикующий психолог, гипнолог, автор книги «Когда твое дыхание было счастливым», специалист по работе с физической и психической травмой, толковательница сновидений по французской методике.