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Сампо – мельница-чудесница и мировое дерево?

Онлайн

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850₽
Возраст 16+

Про событие

Чудесную мельницу велит сковать хозяйка того света — Похъелы. Почему источники магических знаний, волшебного богатства и сказочные невесты оказываются на том свете? Шаманский дар и добывание сокровищ с того света: божественные старцы — Вяйнямейнен и Один. Лектор: Петрухин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела истории Средних веков Института славяноведения Российской академии наук, профессор Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики».

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