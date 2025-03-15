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Мода и кино: 90-е годы ХХ века

Онлайн

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. Обсудишь молодежную моду в фильмах «Клубная мания», «Хакеры», «Ромео + Джульетта» и «Бестолковые». Поговоришь о костюмах Готье в «Пятом элементе». Разберешь культовые образы в «Красотке», «Криминальном чтиве», «Бойцовском клубе» и «Матрице». И обсудишь два важнейших сериала 90-х — «Твин Пикс» и «Друзей».

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