Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. Фильмы «нуар» и откровенное платье «Гильды», Ингрид Бергман как идеал новой женственности в «Касабланке». Главные законодатели моды 40-х. После лекции всегда высылается запись.