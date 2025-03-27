Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. На лекции обсудишь: «Великий Гэтсби», «Драйв», «Сплетница», «Теория большого взрыва», «Большой всплеск», «Отель «Гранд Будапешт», «Светская жизнь», «Джентельмены», «Однажды в Голливуде».