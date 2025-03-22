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Мода и кино: 00-е годы

Онлайн

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 0+
Кино

Про событие

Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. На лекции обсудишь: «Амели», «Семеи?ка Тененбаум», «Водная жизнь», «Блондинка в законе», «Убить Билла», «Мария-Антуанетта», «Дьявол носит Prada», «Искупление».

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