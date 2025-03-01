На лекции поговоришь о Хаяо Миядзаки — об одном из величайших режиссеров-аниматоров в мире. Миядзаки настоящий волшебник, сумевший достучаться до ребенка в сердце каждого. Мир серьезных и взрослых людей остается за пределами его красочной анимационной Вселенной, которая окутывает счастливым облаком детства. В его работах оживают фантазии, сказки, легенды, мифы, порой пугающие, но такие близкие каждому. Кого в детстве не навещали призраки? Воображаемые друзья, неизменные спутники неуемного воображения? Миры Хаяо Миядзаки сотканы из той же материи, что твои мечты, его истории рождаются из нежных красок надежды и опыта. Лес, море, огонек в камине, древние духи, элементы природы, ветер, замки, самолеты, дети и коты — в волшебном мире Миядзаки одушевлено абсолютно все… И все пронизано любовью, она одна может спасти мир духов и примирить его с человечеством. Вместе с Марией Седовой, историком театра и кино, режиссером и сценаристом, членом Союза театральных деятелей, тебя ждет погружение в фантастические миры японского гения с его очаровательным символом Тоторо, который стал талисманом как самого Хаяо Миядзаки, так и японской анимации в целом. Фактически он сделался японским аналогом Муми-тролля: очаровательным узнаваемым символом сказочного мира, созданного одним автором.