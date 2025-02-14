В рамках праздничной лекции, приуроченной ко Дню Всех Влюбленных, поговоришь о четырех известных любовных сюжетах, повлиявших не только на мировые литературу и живопись, но и на всеобщее отношение к любви. Увидишь, как они отображены на полотнах, и обсудишь, что объединяет эти замечательные истории о самом главном чувстве. Любовное зелье и колдовские чары, доблестные рыцари и враждующие кланы, страсть и отрубленная голова — далеко не все мотивы, которых коснёшься на лекции. Рассказ начнется в XII веке на полях Прованса, пройдет через Средневековье и завершится в Англии начала XX века. Тебя ждет не только увлекательное повествование, но и подробное знакомство с полотнами известных художников.