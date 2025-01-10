Какие книги Льва Толстого заставляли читателей бросать работу и родных, как выглядел курс астрономии от автора «Войны и мира» - узнаешь из лекции историка, главного редактора краеведческого медиа «Крот Казанский» Ивана Ротова. Смотри лекцию по кнопке «Регистрация».