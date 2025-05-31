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  1. Новосибирск
  2. События

Как кошки покорили человечество

Онлайн

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Как миниатюрные хищники стали обитателями домов и как относились к кошкам в разные эпохи? Об этом рассказывает книга «Котики в мировой культуре», где собраны эпизоды из долгого человеческого соседства с этими пушистиками. На презентации автор книги расскажет о сложной истории взаимоотношений людей и кошек, о том что не вошло в книгу, и о последних новостях в мире котиков и людей. Лектор: Анна Гребенникова, историк и социальный антрополог. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream

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