Это возможность дать телу движение, уму – покой, а душе – гармонию. Этот класс поможет почувствовать себя энергичнее, спокойнее и свободнее в своем теле. Кому подойдет этот класс? -Тем, кто хочет улучшить самочувствие – если ты чувствуешь усталость, скованность или напряжение, практика поможет расслабиться и восстановить энергию. - Тем, кто ищет баланс – йога гармонизирует тело и ум, помогая находить спокойствие даже в потоке дел. - Тем, кто хочет развить гибкость и силу – плавные, но глубокие движения помогут укрепить мышцы и улучшить подвижность суставов. Что ждет на классе? Релаксация – мягкий вход в практику, настройка на тело и дыхание. Сурья Намаскар – динамический комплекс, заряжающий энергией. Основной блок асан – последовательность поз для развития силы, гибкости и баланса. Завершающая релаксация – глубокое расслабление и восстановление. Занятие ведет Дарья Черкашина — сертифицированный инструктор Хатха-йоги, пранаямы и медитации.