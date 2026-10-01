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Городские проекты без прикрас: разборы кейсов

Онлайн

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Открытый вебинар с разбором реальных кейсов от урбаниста Святослава Мурунова и выпускников Школы городских продюсеров.

В программе:

  • Что даёт Школа городских продюсеров на старте и через год после выпуска?
  • Как собрать команду и удержать её вокруг смысла?
  • Какие гипотезы не подтвердились и что пришлось переосмыслить?
  • Как считать экономику городского проекта и когда она начинает работать?

Спикеры:
Святослав Мурунов — ведущий урбанист и эксперт по развитию городских территорий.
Екатерина Рубанская — автор фестиваля «Всё по любви» (фонд «Синдром любви»).
Ирина Бусыгина — автор проекта «Промкреатор».
Марина Савельева  — автор проекта «Флорариум».

Вебинар пройдёт 27 октября 15:00 (МСК).
Регистрация обязательна.

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