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Фольклор в русской культуре: как менялось восприятие народного искусства на протяжении веков

Онлайн

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Завершение:

750₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция известного фольклориста и музыканта, лидера neofolk группы Moon Far Away Алексея Шептунова о русском фольклоре и его месте в современной культуре. На лекции обсудишь: - Что такое фольклор сегодня: искусство, язык, образ жизни или отражение коллективного бессознательного нации? - Почему народная культура, некогда монолитная и единственная, превратилась в одну из множества субкультур современности? - Возможен ли возврат к истокам, или фольклор обречён оставаться нишевым явлением? Поговоришь об этом современным языком, без излишней ностальгии по «золотому веку» и устаревших клише.

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