ДНК-маркет: Летняя Экспедиция
Красный проспект, 15
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 3000₽
Возраст 12+
Игры
Про событие
Кот-учёный и крыски-лаборанты приглашают на арт-маркет, который пройдёт 7 июня. На маркете тебя ждёт множество талантливых авторов с классным мерчом, а также интересные мастер-классы и активности и, конечно, квест и подарки в каждом билете. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/dna_market
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