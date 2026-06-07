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ДНК-маркет: Летняя Экспедиция

Красный проспект, 15

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 3000₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

Кот-учёный и крыски-лаборанты приглашают на арт-маркет, который пройдёт 7 июня. На маркете тебя ждёт множество талантливых авторов с классным мерчом, а также интересные мастер-классы и активности и, конечно, квест и подарки в каждом билете. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/dna_market

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