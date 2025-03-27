Почему через сто двадцать лет после своей смерти Чехов остается одним из самых популярных в мире писателей? Почему по его произведениям продолжают ставить спектакли и снимать фильмы, сочинять балеты и рисовать мультфильмы? Почему пьесы Чехова не сходят с подмостков, а их названия знают даже те, кто никогда не был в театре? В преддверии ридинг-группы по «Чайке» в Страдариуме поговоришь о Чехове-драматурге — грустном клоуне и новаторе, опередившем свое время и навсегда изменившем представление о том, что такое театр. И, конечно, посмотришь отрывки из самых разных произведений, поставленных по чеховским текстам. Приходи отметить Всемирный день театра! О спикере Ника Пархомовская — театровед, куратор и продюсер. Лауреат премии «Золотая маска», работала заместителем главного редактора журнала «Театр.» и обозревателем телеканала «Культура». Преподаёт теорию и историю театра, пишет статьи о культуре, организует и программирует театральные фестивали.